Российская ПВО сбила 310 украинских дронов за ночь над регионами России

Министерство обороны России сообщило, что минувшей ночью над российскими регионами были сбиты 310 украинских беспилотников. По данным ведомства, массированная атака дронов была предпринята сразу по нескольким областям.
«В течение ночи в период с 20:00 мск до 08:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 310 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в публикации ведомства.
Накануне вечером обстановка тоже была напряжённой. В Минобороны уточнили, что в течение 12 часов средства ПВО перехватили и уничтожили ещё 58 дронов. Эти беспилотники летели над несколькими регионами страны, а также в акватории Чёрного моря.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что работа по перехвату велась дежурными расчётами непрерывно. Ситуация находится под полным контролем военных.