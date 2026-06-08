Российская ПВО сбила 310 украинских дронов за ночь над регионами России

Накануне вечером обстановка тоже была напряжённой. В Минобороны уточнили, что в течение 12 часов средства ПВО перехватили и уничтожили ещё 58 дронов. Эти беспилотники летели над несколькими регионами страны, а также в акватории Чёрного моря.