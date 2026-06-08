Пенсионерка из Нижнего Новгорода отдала мошенникам 12,8 млн рублей

Около трех недель «силовики» убеждали женщину, что её банковские счета находятся в опасности и что нужно обналичить все сбережения и передать их «доверенным» лицам.
Гражданка сначала отдала 10 млн рублей неизвестной девушке, принеся их на встречу в хозяйственной сумке. Потом отправилась в Москву по билету, купленному для неё мошенниками, где передала еще 2 млн рублей неизвестному.
Оставшиеся 800 тысяч она отдела незнакомке около своего дома.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что 78-летняя нижегородка поверила ухажёру с сайта знакомств и потеряла деньги.