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Пенсионерка из Нижнего Новгорода отдала мошенникам 12,8 млн рублей

Столько стоил для нее звонок из «ФСБ».

Источник: Время

12,8 млн рублей лишилась пенсионерка из Нижнего Новгорода после общения с лжесотрудниками ФСБ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

Около трех недель «силовики» убеждали женщину, что её банковские счета находятся в опасности и что нужно обналичить все сбережения и передать их «доверенным» лицам.

Гражданка сначала отдала 10 млн рублей неизвестной девушке, принеся их на встречу в хозяйственной сумке. Потом отправилась в Москву по билету, купленному для неё мошенниками, где передала еще 2 млн рублей неизвестному.

Оставшиеся 800 тысяч она отдела незнакомке около своего дома.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что 78-летняя нижегородка поверила ухажёру с сайта знакомств и потеряла деньги.