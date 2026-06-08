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Массовая атака дронов: За ночь над Россией и морями сбили 310 БПЛА

За минувшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 310 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

По данным ведомства, атака продолжалась с 20:00 до 08:00 мск. Дроны сбивали над более 10 российскими регионами, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей. БПЛА были уничтожены над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Орловской, Тульской, Липецкой, Калужской и Рязанской областями. Также беспилотники перехватили над Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Крым. Сбили БПЛА и над Чёрным и Азовским морями.

Так, в Крыму в ночь на 8 июня украинский беспилотник атаковал тепловоз поезда Москва — Симферополь. Удар убил помощника машиниста. Машинист получил ранения. Пассажиры состава не пострадали. Пассажиров всех поездов в Крыму эвакуировали после атаки БПЛА на тепловоз.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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