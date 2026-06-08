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В Японии эвакуируют почти 200 тысяч человек из-за угрозы цунами

Почти 200 тысяч человек, которые живут в определённых префектурах Японии, должны эвакуироваться из-за сильного землетрясения на Филиппинах. Сейчас в стране объявили угрозу цунами — высота волн может достигать одного метра. Об этом сообщило пожарное управление министерства общенациональных дел, выполняющее функции службы спасения при чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях.

Источник: Life.ru

Рекомендации получили жители от 6 до 10 префектур. Среди них — Окинава, Кюсю, Сикоку, часть острова Хонсю, а также префектура Тиба, которая находится недалеко от Токио. Информацию об эвакуации передали пожарное управление и метеорологическая служба Японии. Сейчас покинуть дома нужно 181 тысячи человек.

Напомним, 8 июня у берегов Филиппин случилось сильное землетрясение. Момент подземных толчков попал на камеры наблюдения и видео очевидцев. Японию и Филиппины предупредили о возможном цунами. Сначала сообщалось об одном погибшем. Эпицентр землетрясения находился в 58 километрах от города Генерал-Сантос. Очак залегал на глубине 57 километров.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.