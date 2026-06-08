В Японии эвакуируют почти 200 тысяч человек из-за угрозы цунами

Почти 200 тысяч человек, которые живут в определённых префектурах Японии, должны эвакуироваться из-за сильного землетрясения на Филиппинах. Сейчас в стране объявили угрозу цунами — высота волн может достигать одного метра. Об этом сообщило пожарное управление министерства общенациональных дел, выполняющее функции службы спасения при чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях.