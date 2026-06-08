В Японии эвакуируют почти 200 тысяч человек из-за угрозы цунами

Рекомендации получили жители от 6 до 10 префектур. Среди них — Окинава, Кюсю, Сикоку, часть острова Хонсю, а также префектура Тиба, которая находится недалеко от Токио. Информацию об эвакуации передали пожарное управление и метеорологическая служба Японии. Сейчас покинуть дома нужно 181 тысячи человек.
Напомним, 8 июня у берегов Филиппин случилось сильное землетрясение. Момент подземных толчков попал на камеры наблюдения и видео очевидцев. Японию и Филиппины предупредили о возможном цунами. Сначала сообщалось об одном погибшем. Эпицентр землетрясения находился в 58 километрах от города Генерал-Сантос. Очак залегал на глубине 57 километров.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.