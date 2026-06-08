Жительницу Зиминского района осудили за долг по алиментам в 3,6 миллиона рублей

— Женщину лишили родительских прав еще в 2009 и 2014 годах, но обязали ежемесячно перечислять часть дохода на содержание детей. Она была трудоспособной, ее уже наказывали за уклонение от уплаты, но с октября 2025 по февраль 2026 года на счет 17-летней дочери и 13-летнего сына не поступило больше 105 тысяч рублей, — говорится в сообщении ведомства.