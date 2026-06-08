Поезд Гомель — Минск остановился в пути из-за неисправности

Поезд выехал из областного центра в 4:41 и должен был прибыть на вокзал Минска в 7:53.
В БЖД заверили, что принимаются все необходимые меры для доставки пассажиров. В частности, была организована их пересадка в ближайший графиковый поезд № 6909 Осиповичи — Минск. Этот состав прибудет на конечную станцию в 9:27.
«Пассажирам поезда № 755 Гомель — Минск при обращении в билетные кассы будет произведена выплата разницы стоимости проезда с учетом проследования в поезде региональных линий экономкласса» — отметили в пресс-центре.
Белорусская железная дорога принесла извинения пассажирам за причиненные неудобства.