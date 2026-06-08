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Поезд Гомель — Минск остановился в пути из-за неисправности

МИНСК, 8 июн — Sputnik. Поезд № 755, который следует из Гомеля в белорусскую столицу, был остановлен на станции Осиповичи из-за неисправности подвижного состава, сообщили в пресс-центре Белорусской железной дороги.

Источник: Sputnik.by

Поезд выехал из областного центра в 4:41 и должен был прибыть на вокзал Минска в 7:53.

В БЖД заверили, что принимаются все необходимые меры для доставки пассажиров. В частности, была организована их пересадка в ближайший графиковый поезд № 6909 Осиповичи — Минск. Этот состав прибудет на конечную станцию в 9:27.

«Пассажирам поезда № 755 Гомель — Минск при обращении в билетные кассы будет произведена выплата разницы стоимости проезда с учетом проследования в поезде региональных линий экономкласса» — отметили в пресс-центре.

Белорусская железная дорога принесла извинения пассажирам за причиненные неудобства.