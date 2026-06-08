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В Новороссийске после атаки БПЛА загорелся перевалочный комплекс

В Новороссийске в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) произошло возгорание на территории перевалочного комплекса. Как сообщает оперативный штаб Краснодарского края, пострадавших нет.

«В Новороссийске из-за атаки БПЛА произошло возгорание на территории перевалочного комплекса. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

В оперштабе уточнили, что к тушению пожара привлечены 130 человек и 39 единиц техники, в том числе сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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