В Новороссийске после атаки БПЛА загорелся перевалочный комплекс

«В Новороссийске из-за атаки БПЛА произошло возгорание на территории перевалочного комплекса. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.
В оперштабе уточнили, что к тушению пожара привлечены 130 человек и 39 единиц техники, в том числе сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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