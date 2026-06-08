Непогода без дома: Скамщики из «схемы Долиной» лишили сотни россиян квартир на ₽2 млрд

Пострадавшие покупатели продолжают добиваться внимания к проблеме. Среди них в основном молодые семьи, есть люди с инвалидностью. Многие после сделок остались без жилья и теперь вынуждены снимать квартиры или жить у родственников, пока суды тянутся месяцами.