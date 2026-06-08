Пожар из-за атаки дрона ВСУ вспыхнул на перевалочном комплексе в Новороссийске

На территории перевалочного комплекса в Новороссийске произошел пожар из-за атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 8 июня, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
— Пострадавших нет. К тушению привлекают 130 человек и 39 единиц техники, в том числе сотрудников ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, — уточнили в сообщении в Telegram-канале ведомства.
7 мая в пресс-службе Министерства обороны России также сообщили, что украинская армия попыталась ударить по объектам гражданской инфраструктуры в районе Санкт-Петербурга. Воздушно-космические силы России зафиксировали в воздушном пространстве Латвии группу из шести беспилотников.
Незадолго до этого дрон ВСУ ударил по одному из промышленных предприятий в Пермском крае. Еще несколько коптеров удалось сбить. В регионе действовал режим беспилотной опасности.