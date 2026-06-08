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Атаку 310 БПЛА отбили в Волгоградской области и еще 13 регионах

Массированную атаку смертоносных БПЛА отразили силы ПВО минувшей ночью над регионами России.

Массированную атаку смертоносных БПЛА отразили силы ПВО минувшей ночью над регионами России. Волгоградская область также подверглась налету украинских БПЛА самолетного типа.

По данным Минобороны России, всего в период с 20:00 мск 7 июня до 08:00 мск 8 июня было сбито 310 беспилотников.

Помимо Волгоградской области, атаки отражены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Саратовской, Орловской, Тульской, Липецкой, Калужской, Рязанской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.

Напомним, что ночью в Волгоградской области объявлялась беспилотная опасность, был закрыт аэропорт. Губернатор сообщил о возгорании на территории линейной производственно-диспетчерской службы в Жирновском районе из-за падения обломков БПЛА. Пострадавших нет. Пожар оперативно ликвидирован.

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