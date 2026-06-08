МВД заявило депортации 1500 иностранцев в 2026 году, назвав причины

Как напомнили в Департаменте по гражданству и миграции МВД, иностранцы могут быть привлечены к ответственности за несоблюдение белорусского законодательства, в том числе им за это грозят депортация и высылка. Выслать из Беларуси могут иностранных граждан, которые нарушают белорусское законодательство, систематически совершают административные правонарушения.