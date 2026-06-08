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МВД заявило депортации 1500 иностранцев в 2026 году, назвав причины

МВД прокомментировало депортацию 1500 иностранцев из Беларуси в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве внутренних дел заявили о депортации 1500 иностранцев в 2026 году, сообщили на СТВ.

Как напомнили в Департаменте по гражданству и миграции МВД, иностранцы могут быть привлечены к ответственности за несоблюдение белорусского законодательства, в том числе им за это грозят депортация и высылка. Выслать из Беларуси могут иностранных граждан, которые нарушают белорусское законодательство, систематически совершают административные правонарушения.

— По общему правилу, пять и более нарушений в течение года, когда иностранец считается привлеченным к административной ответственности. Но в отдельных случаях иностранец может быть выдворен из нашей страны из-за однократного грубого нарушения законодательства, — прокомментировал Иван Новиков, начальник Департамента по гражданству и миграции.

К таким грубым нарушениям, в частности, относятся управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, грубое нарушение общественного порядка и иные действия, представляющие повышенную общественную опасность. Также выдворяют из республики иностранцев, осужденных за совершение преступлений, после отбытия ими наказания на территории Беларуси.

Новиков рассказал, что в 2026 году уже более 1500 иностранцев были высланы из Беларуси в интересах общественного порядка за административные правонарушения, в том числе связанные с игнорированием ПДД, включая систематическое нарушение скоростного режима. В 2025 году более 3000 иностранцев были депортированы за нарушение миграционного законодательства.

Еще представитель МВД уточнил, что при депортации иностранцев включают в список лиц, въезд которых на территорию Беларуси запрещен или нежелателен.

— Срок такого запрета для депортированных иностранцев составляет от шести месяцев до пяти лет. В случае высылки этот срок максимально предусмотрен до десяти лет, — констатировал он.