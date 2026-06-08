В азиатской стране после сильного землетрясения объявлено предупреждение о цунами

На юге Филиппин произошло сильное землетрясение, объявлено предупреждение о цунами. Людям рекомендовано приготовиться к волнам высотой до трех метров в некоторых районах Филиппин, в Индонезии и Малайзии возможны волны поменьше.
Землетрясение магнитудой 7,8 потрясло часть южных Филиппин рано утром в понедельник, вызвав предупреждения о цунами на некоторых региональных побережьях, обрушение зданий и гибель по меньшей мере трех человек, сообщает The Guardian.
«Пострадало много зданий, но я не могу сейчас их перечислить, потому что мы заняты текущими спасательными работами», — сказал агентству Франс Пресс Роберт Дагон из городской полиции Хенераль-Сантоса.
Управление гражданской обороны Филиппин предупредило людей, чтобы они не заходили в поврежденные дома или другие объекты инфраструктуры из-за угрозы повторных толчков.
По меньшей мере три человека погибли и четверо получили ранения, сообщила полиция региона в понедельник днем по местному времени.
На видео, опубликованном The Guardian, видно, как обрушивается верхний этаж ресторана популярной сети быстрого питания Jollibee, а также внешние бетонные стены коммерческого комплекса в городе Хенераль-Сантос, недалеко от эпицентра землетрясения.
В Давао-дель-Сур обрушилась часть средней школы, когда ученики собрались на улице, об этом свидетельствует видеозапись, опубликованная местной радиосетью Bombo Radyo.
На снимках, сделанных в круглосуточном магазине в Хенераль-Сантос-Сити, видно, что вход в него разрушен, а на улице разбросаны разбитые стекла и перевернутые скамейки.
Сообщалось о перебоях в подаче электроэнергии, и людям было рекомендовано подняться на возвышенность. На данный момент управление гражданской обороны не располагает дополнительной информацией о пострадавших.
Согласно первоначальному отчету Филиппинского института вулканологии и сейсмологии, эпицентр находился в 13 км к юго-западу от города Генерал-Сантос на острове Минданао и залегал на глубине 10 км. Землетрясение произошло в 7.37 утра. По данным Геологической службы США (USGS), магнитуда составила 7,8, а глубина — 55,2 км.
Тихоокеанский центр предупреждения о цунами сообщил, что волны цунами высотой до 3 метров были возможны на некоторых побережьях Филиппин. Волны высотой до 1 метра были возможны на некоторых побережьях Индонезии и Малайзии.
«Мы советуем людям эвакуироваться на возвышенности или отправиться дальше вглубь страны», — предупреждает жителей прибрежных районов глава Филиппинского института Тересито Баколкол.
В своем заявлении президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший попросил людей прислушаться к предупреждениям, сказав: «Не ждите. Ваша жизнь важнее всего, что осталось позади».
Президент Маркос-младший сказал, что эвакуационные центры работают, а правительственные учреждения продолжают оценивать ущерб и расчищать маршруты, необходимые для проведения спасательных операций.
Небольшие волны цунами были возможны на Тайване, в Японии, на Гуаме, в Папуа — Новой Гвинее и в ряде островных государств и территорий в западной части Тихого океана.
Жители индонезийских провинций Северный Сулавеси и Северный Малуку ощутили подземные толчки. Индонезия отменила предупреждение о цунами в понедельник, спустя несколько часов после приказа об эвакуации жителей северных районов.
Агентство зафиксировало небольшие волны цунами по меньшей мере в девяти местах Индонезии, самая высокая из которых составила 0,75 метра на острове Сангихе.
Филиппины, одна из стран, наиболее подверженных стихийным бедствиям в мире, часто страдают от землетрясений и извержений вулканов из-за своего расположения на тихоокеанском «Огненном кольце», дуге сейсмических разломов вокруг океана. На архипелаг также ежегодно обрушивается около 20 тайфунов и тропических штормов, напоминает The Guardian.
Землетрясение произошло как раз в тот момент, когда государственные школы вновь открылись в этом году. На видео, снятом в школе Махайхай Элементару в Давао, видно, как ученики в панике пытаются спастись во время утренней церемонии поднятия флага.
Филиппинский Красный Крест сообщил, что посетил три средние школы, чтобы оказать помощь многим ученикам, пострадавшим от землетрясения.
Президент Маркос-младший распорядился приостановить занятия в пострадавших районах до дальнейшего уведомления. «Безопасность наших детей превыше всего», — сказал он.