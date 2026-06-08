Деятельность ОПС, обеспечивавшего финансирование онлайн-казино, пресекли в РФ

Как сообщили в СК, ежедневно через систему проходили тысячи транзакций. Фигурантам предъявлены обвинения по статьям о незаконной организации азартных игр, неправомерном обороте средств платежей, а также создании преступного сообщества и участии в нем. Лидеры и наиболее активные участники арестованы.