Деятельность ОПС, обеспечивавшего финансирование онлайн-казино, пресекли в РФ

ФСБ России совместно со Следственным комитетом пресекли деятельность организованного преступного сообщества (ОПС), которое обеспечивало финансовое сопровождение работы запрещенных в стране онлайн-казино. В рамках расследования задержаны 24 человека, еще восемь фигурантов объявлены в розыск. Об этом стало известно в понедельник, 8 июня.
По данным правоохранительных органов, участники сообщества контролировали сервисную платформу для проведения финансовых операций в интернете. Через нее осуществлялся прием ставок и перевод денежных средств в адрес ряда онлайн-казино, деятельность которых запрещена на территории России.
Как сообщили в СК, ежедневно через систему проходили тысячи транзакций. Фигурантам предъявлены обвинения по статьям о незаконной организации азартных игр, неправомерном обороте средств платежей, а также создании преступного сообщества и участии в нем. Лидеры и наиболее активные участники арестованы.
Во время обысков правоохранители изъяли денежные средства, предметы роскоши и дорогостоящие автомобили. По решению суда имущество обвиняемых арестовано, а для установления размера незаконного дохода назначены судебные экспертизы, передает ТАСС.
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