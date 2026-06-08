Внедорожник сгорел во дворе многоэтажки в Челябинске, повреждены еще 4 машины

«Личный состав подразделения в средствах индивидуальной защиты органов дыхания подал ствол РСК-50 на ликвидацию горения. Одновременно пожарные приступили к эвакуации автомобилей, находившихся в непосредственной близости от очаг. Но несмотря на принятые меры в результате теплового воздействия повреждения получили Kia, Lada Largus, Toyota Prius и Ford Transit», — прокомментировали в Противопожарной службе региона.