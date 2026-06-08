Внедорожник сгорел во дворе многоэтажки в Челябинске, повреждены еще 4 машины

Внедорожник сгорел во дворе многоэтажки в Челябинске, повреждены еще четыре машины, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Все произошло ночью 8 июня. В 00:53 в ПЧ № 101 поступило сообщение о возгорании автомобиля во дворе жилого дома по улице Генерала.
Там открытым пламенем был охвачен внедорожник Tank 300, рядом находились другие припаркованные автомобили, интенсивное горение создавало угрозу дальнейшего распространения огня.
«Личный состав подразделения в средствах индивидуальной защиты органов дыхания подал ствол РСК-50 на ликвидацию горения. Одновременно пожарные приступили к эвакуации автомобилей, находившихся в непосредственной близости от очаг. Но несмотря на принятые меры в результате теплового воздействия повреждения получили Kia, Lada Largus, Toyota Prius и Ford Transit», — прокомментировали в Противопожарной службе региона.
Там уточнили, что внедорожник был полностью уничтожен огнем. По предварительной оценке, материальный ущерб от пожара составил около 6 млн рублей. Причина возгорания устанавливается.