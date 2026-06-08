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Один человек погиб из-за пожара в частном доме в Нижегордской области

Спасателям удалось ликвидировать огонь на площади 48 квадратных метров.

6 июня в селе Саваслейка округа Кулебаки вспыхнул пожар — об инциденте проинформировало Главное управление МЧС России по Нижегородской области.

Возгорание охватило частный жилой дом. В результате происшествия погиб один человек.

Спасателям удалось ликвидировать огонь на площади 48 квадратных метров. В тушении участвовали 11 сотрудников МЧС и 3 единицы спецтехники.

Ранее пожар в бане вспыхнул из-за неисправной печи в Нижнем Новгороде.

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