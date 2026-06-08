Один человек погиб из-за пожара в частном доме в Нижегордской области

6 июня в селе Саваслейка округа Кулебаки вспыхнул пожар — об инциденте проинформировало Главное управление МЧС России по Нижегородской области.
Возгорание охватило частный жилой дом. В результате происшествия погиб один человек.
Спасателям удалось ликвидировать огонь на площади 48 квадратных метров. В тушении участвовали 11 сотрудников МЧС и 3 единицы спецтехники.
Ранее пожар в бане вспыхнул из-за неисправной печи в Нижнем Новгороде.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше