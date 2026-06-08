У крепости Орешек пробило лодку с шестью пассажирами на борту

Сотрудники поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга 6 июня получили заявку о том, что около крепости Орешек пробило лодку, в которой находились шесть человек. Ее отбуксировали в Угольную гавань в сопровождении спасателей. Информации о пострадавших к настоящему времени нет, обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.