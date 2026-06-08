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У крепости Орешек пробило лодку с шестью пассажирами на борту

Информации о пострадавших нет, обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Источник: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

На Неве прошли спасательные работы, сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленинградской области.

Сотрудники поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга 6 июня получили заявку о том, что около крепости Орешек пробило лодку, в которой находились шесть человек. Ее отбуксировали в Угольную гавань в сопровождении спасателей. Информации о пострадавших к настоящему времени нет, обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что в озере Лазурное во Всеволожском районе Ленобласти утонул мужчина. Спасатели Шлиссельбурга транспортировали его тело на берег и передали полицейским.