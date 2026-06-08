Челябинцы воруют с улиц кашпо с петуниями

В Челябинске вандалы вырывают петунии из кашпо, которыми украсили центральные улицы. А некоторые горожане покушаются даже на целые цветочные контейнеры.
— К сожалению, люди забирают кашпо с петуньями себе, — рассказал мэр Алексей Лошкин. — Нужно разобраться. Все эти украшения делаются для людей. И надо к этому подходить бережливо. Вырванные цветы не прибавляют красоты городу.
Напомним, несознательные челябинцы занимаются уничтожением цветов уже не первый год. В прошлом петунии даже пытались сжечь.