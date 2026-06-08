Троих жителей Уфы будут судить за незаконный оборот алкоголя на 3 млн рублей

По версии следствия, с августа по декабрь 2023 года мужчины работали без лицензии. Они закупали спиртосодержащую жидкость, перевозили ее и хранили на арендованном складе в Уфе. Из этого сырья они делали алкоголь, разливали его в стеклянные и пластиковые емкости разного объема, а потом поставляли и продавали по всему региону.