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Стрельба произошла недалеко от лагеря сборной Англии на ЧМ-2026 в США

В США произошла стрельба неподалеку от тренировочной базы сборной Англии по футболу на чемпионате мира — 2026. Пострадали около десятка человек. Происшествие случилось утром в субботу по местному времени, однако широкую огласку оно получило только сегодня.

В США произошла стрельба неподалеку от тренировочной базы сборной Англии по футболу на чемпионате мира — 2026. Пострадали около десятка человек. Происшествие случилось утром в субботу по местному времени, однако широкую огласку оно получило только сегодня.

Рано утром 6 июня в полицию поступило сообщение о стрельбе на улице Трост-авеню в Канзас-Сити, в штате Миссури, — менее чем в пяти милях от тренировочного лагеря английской команды, пишет The Athletic. Представитель местной полиции подтвердил изданию факт происшествия. По его словам, позже выяснилось, что девять человек после инцидента обращались за медпомощью с мелкими травмами. Трех женщин госпитализировали.

Подозреваемых не задержали. Причина стрельбы не установлена.

Reuters сообщает, что сборная Англии еще не прибыла в Канзас-Сити. Она сыграет товарищеский матч против Коста-Рики в Орландо, во Флориде, в среду.

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