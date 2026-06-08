Стрельба произошла недалеко от лагеря сборной Англии на ЧМ-2026 в США

Рано утром 6 июня в полицию поступило сообщение о стрельбе на улице Трост-авеню в Канзас-Сити, в штате Миссури, — менее чем в пяти милях от тренировочного лагеря английской команды, пишет The Athletic. Представитель местной полиции подтвердил изданию факт происшествия. По его словам, позже выяснилось, что девять человек после инцидента обращались за медпомощью с мелкими травмами. Трех женщин госпитализировали.