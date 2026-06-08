Два жителя Уссурийска украли 6 млн рублей у банка по подложным документам

Как отмечено в релизе, в период с 31.05.2023 до 07.12.2023, неустановленное лицо, находясь на территории Уссурийска, имея умысел на хищение денежных средств, путем предоставления подложных документов в кредитную организацию, оформило ипотечный кредит на сумму не менее 6 млн рублей, денежные средства которого были использованы не на цели, указанные в кредитном договоре, тем самым похитило у банка денежные средства в указанной сумме, причинив материальный ущерб в особо крупном размере", — говорится в сообщении.