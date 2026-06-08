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Два жителя Уссурийска украли 6 млн рублей у банка по подложным документам

Два жителя Уссурийска украли 6 млн рублей.

Источник: PrimaMedia.ru

В Уссурийске избраны меры пресечения по делу о мошенничестве в особо крупном размере в отношении одного из банков. Следователи полиции возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ, сообщила Объединённая пресс-служба судебной системы Приморья.

Как отмечено в релизе, в период с 31.05.2023 до 07.12.2023, неустановленное лицо, находясь на территории Уссурийска, имея умысел на хищение денежных средств, путем предоставления подложных документов в кредитную организацию, оформило ипотечный кредит на сумму не менее 6 млн рублей, денежные средства которого были использованы не на цели, указанные в кредитном договоре, тем самым похитило у банка денежные средства в указанной сумме, причинив материальный ущерб в особо крупном размере", — говорится в сообщении.

В ходе расследования установлены двое подозреваемых — 45-летний мужчина и 33-летняя женщина. По ходатайству следствия Уссурийский районный суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде домашнего ареста, а в отношении женщины — запрет определённых действий. Обе меры пресечения назначены на срок 1 месяц и 14 суток.

Расследование уголовного дела продолжается.