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Врачи спасли от ампутации руку екатеринбуржца, упавшего с 3-метровой высоты

Врачи спасли руку екатеринбуржца с тяжелой травмой.

Источник: Минздрав Свердловской области

Врачи Центральной городской клинической больницы № 24 Екатеринбурга спасли руку мужчине, упавшему с 3-метровой высоты. Об этом сообщили в Минздраве Свердловской области. Травматологи диагностировали у пациента ишемию правой руки — из-за посттравматического тромбоза кровоток прекратился, и возникла реальная угроза ампутации.

В больнице подтвердилось повреждение подмышечной артерии, было принято решение проводить операцию.

— На место прибыл сосудистый хирург Территориального центра медицины катастроф Вячеслав Бочегов. Совместно с коллегами — бригадой врачей ЦГКБ № 24 — он удалил повреждённый сегмент артерии и сформировал соединение концов артерии, полностью восстановив магистральный кровоток, — отметили в ведомстве.

Специалисты отмечают, что при травме магистральных артерий на восстановление кровотока есть не более 6−8 часов, иначе начинают развиваться необратимые последствия. Медики уложились в 4,5 часа после травмы, что позволило мужчине спасти руку.