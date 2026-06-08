Врачи спасли от ампутации руку екатеринбуржца, упавшего с 3-метровой высоты

Врачи Центральной городской клинической больницы № 24 Екатеринбурга спасли руку мужчине, упавшему с 3-метровой высоты. Об этом сообщили в Минздраве Свердловской области. Травматологи диагностировали у пациента ишемию правой руки — из-за посттравматического тромбоза кровоток прекратился, и возникла реальная угроза ампутации.
В больнице подтвердилось повреждение подмышечной артерии, было принято решение проводить операцию.
— На место прибыл сосудистый хирург Территориального центра медицины катастроф Вячеслав Бочегов. Совместно с коллегами — бригадой врачей ЦГКБ № 24 — он удалил повреждённый сегмент артерии и сформировал соединение концов артерии, полностью восстановив магистральный кровоток, — отметили в ведомстве.
Специалисты отмечают, что при травме магистральных артерий на восстановление кровотока есть не более 6−8 часов, иначе начинают развиваться необратимые последствия. Медики уложились в 4,5 часа после травмы, что позволило мужчине спасти руку.