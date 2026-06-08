Военный получил срок за проигранный на ставках миллион сослуживца

Как следует из материалов дела, в конце декабря 2025 года и начале января 2026 года мужчина получил доступ к телефону своего товарища по службе. Используя банковские сервисы и аккаунт букмекерской компании, он организовал перевод денежных средств с банковских счетов владельца устройства.