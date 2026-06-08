Военный получил срок за проигранный на ставках миллион сослуживца

Читинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к трем годам колонии общего режима по делу о хищении денег у сослуживца. Об этом сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.
Как следует из материалов дела, в конце декабря 2025 года и начале января 2026 года мужчина получил доступ к телефону своего товарища по службе. Используя банковские сервисы и аккаунт букмекерской компании, он организовал перевод денежных средств с банковских счетов владельца устройства.
За несколько операций на счет букмекера было перечислено свыше миллиона рублей. В дальнейшем все деньги были использованы для заключения пари на спортивные соревнования.
Потерпевший лишился крупной суммы, после чего обстоятельства произошедшего стали предметом судебного разбирательства.
По итогам рассмотрения дела суд назначил обвиняемому три года лишения свободы в колонии общего режима. Также удовлетворены требования потерпевшего о возмещении ущерба. С осужденного взыскано 1 миллион 293 тысяч 944 рубля 14 копеек.
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