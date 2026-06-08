В Волгограде пьяный подросток на авто сбил 15-летнего пешехода

ДТП в состоянии опьянения совершил в Волгограде 16-летний водитель автомобиля, который находился за рулем без прав. Дорожное происшествие случилось накануне поздно вечером в Дзержинском районе вблизи частного сектора в Жилгородке.
— По предварительной информации, в 21−05 час. 16-летний водитель, не имеющий права управления, находясь в состоянии опьянения, управляя автомашиной «ВАЗ-21099», напротив дома № 42 по ул. Ессентукской наехал на 15-летнего пешехода, — рассказали в ГУ МВД России по региону.
Несовершеннолетний пешеход, как уточнили, двигался в попутном направлении по проезжей части. С места происшествия пострадавшего забрала в больницу бригада скорой помощи.
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