В Волгограде пьяный подросток на авто сбил 15-летнего пешехода

— По предварительной информации, в 21−05 час. 16-летний водитель, не имеющий права управления, находясь в состоянии опьянения, управляя автомашиной «ВАЗ-21099», напротив дома № 42 по ул. Ессентукской наехал на 15-летнего пешехода, — рассказали в ГУ МВД России по региону.