В Крыму приостановили движение пассажирских поездов после атаки беспилотника

Плановое движение пассажирских поездов в Крыму приостановлено после ночной атаки беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба компании «Гранд Сервис Экспресс».
Пассажиры всех поездов, находящихся на территории Крымского полуострова, были эвакуированы.
Была организована перевозка пассажиров поездов автобусами в Симферополь:
№ 68 Москва — Симферополь,
№ 77 Санкт-Петербург — Симферополь,
№ 7 Санкт-Петербург — Севастополь.
По данным компании на 6:00 мск, по направлению в Крым остановлены пять поездов:
№ 316 Адлер — Симферополь, задержка 3,5 часа,
№ 25 Минеральные Воды — Симферополь, задержка около двух часов,
№ 92 Москва — Севастополь, задержка три часа,
№ 173 Москва — Евпатория, задержка 2,5 часа,
№ 28 Москва — Симферополь, задержка 1,5 часа.
Из Крыма остановлены три поезда:
№ 92 Севастополь — Москва, задержка около семи часов,
№ 98 Симферополь — Москва, задержка 4,5 часа,
№ 184 Севастополь — Мурманск, задержка около шести часов.