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В Крыму приостановили движение пассажирских поездов после атаки беспилотника

Погиб помощник машиниста, машинист тепловоза ранен.

Плановое движение пассажирских поездов в Крыму приостановлено после ночной атаки беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба компании «Гранд Сервис Экспресс».

«Ночью в результате атаки БПЛА был повреждён локомотив поезда № 68 Москва — Симферополь. Пассажиры поезда не пострадали. Погиб помощник машиниста, машинист тепловоза ранен», — говорится в сообщении.

Пассажиры всех поездов, находящихся на территории Крымского полуострова, были эвакуированы.

Была организована перевозка пассажиров поездов автобусами в Симферополь:

№ 68 Москва — Симферополь,

№ 77 Санкт-Петербург — Симферополь,

№ 7 Санкт-Петербург — Севастополь.

По данным компании на 6:00 мск, по направлению в Крым остановлены пять поездов:

№ 316 Адлер — Симферополь, задержка 3,5 часа,

№ 25 Минеральные Воды — Симферополь, задержка около двух часов,

№ 92 Москва — Севастополь, задержка три часа,

№ 173 Москва — Евпатория, задержка 2,5 часа,

№ 28 Москва — Симферополь, задержка 1,5 часа.

Из Крыма остановлены три поезда:

№ 92 Севастополь — Москва, задержка около семи часов,

№ 98 Симферополь — Москва, задержка 4,5 часа,

№ 184 Севастополь — Мурманск, задержка около шести часов.

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