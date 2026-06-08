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Сиделка украла деньги у пенсионера в Нижнем Новгороде

Она воспользовалась моментом госпитализации своего подопечного.

Ранее не судимая 45-летняя жительница Рязанской области обвиняется к краже 111 тысяч рублей с банковского счета пожилого жителя Приокского района Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

Летом 2023 года гражданка была нанята через объявление в сети Интернет родственницами 72-летнего мужчины для оказания ему помощи по хозяйству. Она должна была проживать в одной квартире с пенсионером и выполнять за плату услуги по приготовлению пищи, уборке помещений и покупке продуктов питания.

В середине июля 2024 года после госпитализации мужчины женщина воспользовалась лежащим в одной из комнат жилища мобильным телефоном, пароль на вход в который узнала ранее. Она осуществила две транзакции по переводу 11 000 рублей и 100 000 рублей со счетов нижегородца на свой счет. После отдала ключи от квартиры соседям и скрылась в неизвестном направлении.

Посетив квартиру отца, его дочь обнаружила отсутствие в жилище вещей работницы, а также пропажу со счетов мужчины сбережений.

Местонахождение злоумышленницы было установлено полицейскими в конце 2025 года, она была задержана.

Подозреваемая не отрицала вины в инкриминируемом деянии. Ей грозит лишение свободы на срок до шести лет.