Сиделка украла деньги у пенсионера в Нижнем Новгороде

В середине июля 2024 года после госпитализации мужчины женщина воспользовалась лежащим в одной из комнат жилища мобильным телефоном, пароль на вход в который узнала ранее. Она осуществила две транзакции по переводу 11 000 рублей и 100 000 рублей со счетов нижегородца на свой счет. После отдала ключи от квартиры соседям и скрылась в неизвестном направлении.