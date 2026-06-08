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Мужчина выстрелил из пистолета в ссоре из-за женщины в Московском районе

Всех участников драки доставили в отдел полиции и оштрафовали.

Источник: Комсомольская правда

Драка со стрельбой на почве ревности произошла в Московском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Как сообщили очевидцы, неадекватная компания поссорилась во дворе дома по 5-му Предпортовому проезду. На место прибыл наряд патрульно-постовой службы. Полицейские оперативно задержали подозреваемого 41-летнего пьяного мужчину.

— Выяснилось, что он поссорился с двумя такими же нетрезвыми мужчинами 25 и 42 лет и 40-летней женщиной. Причиной конфликта стала дама. В ходе ссоры задержанный выстрелил в их сторону из аэрозольного устройства, — уточнили в полиции.

Всех участников драки доставили в отдел полиции. Их привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. За медицинской помощью никто не обращался, заявление в полицию также не поступало.

Аэрозольный пистолет изъяли. Выяснилось, что стрелявший не является владельцем оружия. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.