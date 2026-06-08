Мужчина выстрелил из пистолета в ссоре из-за женщины в Московском районе

— Выяснилось, что он поссорился с двумя такими же нетрезвыми мужчинами 25 и 42 лет и 40-летней женщиной. Причиной конфликта стала дама. В ходе ссоры задержанный выстрелил в их сторону из аэрозольного устройства, — уточнили в полиции.