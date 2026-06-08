Силовики задержали 24 человека за организацию онлайн-казино

«Следствием установлено, что члены преступного сообщества обеспечивали незаконный прием ставок для участия в азартных играх, проводимых в ряде онлайн-казино, с последующим перечислением в адрес казино поступивших денежных средств», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ежедневно фигурантами в интересах указанных игровых площадок осуществлялись тысячи транзакций. В целях определения размера дохода, полученного преступным путем, назначены судебные экспертизы.
Лидеры и наиболее активные члены организации заключены под стражу. Еще 8 обвиняемых объявлены в розыск.
Во время обысков правоохранители изъяли деньги и предметы роскоши, включая дорогостоящие авто.
На принадлежащее обвиняемым имущество наложен арест. Расследование по уголовному делу продолжается.
В конце мая сообщалось, что правоохранители Крыма задержали шестерых россиян по обвинению в организации незаконных азартных игр в Симферополе.