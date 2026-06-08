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Силовики задержали 24 человека за организацию онлайн-казино

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн — РИА Новости Крым. Силовики задержали 24 лидеров и участников банды, финансировавших сервисную платформу финансовых операций в интересах нелегальных онлайн-казино. На основании представленных ФСБ России материалов Следком возбудил уголовное дело, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Источник: РИА "Новости"

«Следствием установлено, что члены преступного сообщества обеспечивали незаконный прием ставок для участия в азартных играх, проводимых в ряде онлайн-казино, с последующим перечислением в адрес казино поступивших денежных средств», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ежедневно фигурантами в интересах указанных игровых площадок осуществлялись тысячи транзакций. В целях определения размера дохода, полученного преступным путем, назначены судебные экспертизы.

Лидеры и наиболее активные члены организации заключены под стражу. Еще 8 обвиняемых объявлены в розыск.

Во время обысков правоохранители изъяли деньги и предметы роскоши, включая дорогостоящие авто.

На принадлежащее обвиняемым имущество наложен арест. Расследование по уголовному делу продолжается.

В конце мая сообщалось, что правоохранители Крыма задержали шестерых россиян по обвинению в организации незаконных азартных игр в Симферополе.

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