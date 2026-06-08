Лобовое столкновение в Могилевском районе: серьезно пострадали 4 человека

Уточняется, что авария произошла накануне поздно вечером на автодороге Р-76 «Орша — Шклов — Могилев».
По информации правоохранителей, в воскресенье, 7 июня, около 22:20 38-летний мужчина, который находился за рулем Mitsubishi, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он допустил лобовое столкновение с автомобилем Audi, которой управляла 41-летняя местная жительница.
В результате ДТП пострадали четыре человека: водитель Audi и три пассажира Mitsubishi (32, 41 и 54 лет). С травмами различной степени тяжести они были госпитализированы.
В УГАИ УВД Могилевского облисполкома сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка. Инспекторам предстоит выяснить причины и обстоятельства, которые привели к ДТП.
В Госавтоинспекции призвали водителей быть предельно внимательными и осторожными, учитывать состояние проезжей части и погодные условия. Также правоохранители предостерегли от совершения необдуманных маневров.