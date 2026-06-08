Лобовое столкновение в Могилевском районе: серьезно пострадали 4 человека

По информации правоохранителей, в воскресенье, 7 июня, около 22:20 38-летний мужчина, который находился за рулем Mitsubishi, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он допустил лобовое столкновение с автомобилем Audi, которой управляла 41-летняя местная жительница.