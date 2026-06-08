Спасатели извлекли 10 тел с перевернувшейся лодки с мигрантами

Последние случаи смерти произошли после того, как политики Европейского союза и государства-члены в принципе договорились о новом наборе правил, которые позволят правительствам депортировать просителей убежища, чьи ходатайства были отклонены, в третьи страны. Соглашение, которое обсуждалось в понедельник, было впервые предложено Европейской комиссией в ноябре прошлого года. В соответствии с предложенной структурой, которая все еще требует официального утверждения, за пределами ЕС будут созданы так называемые «центры возврата», но где именно, не сообщается.