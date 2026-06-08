Спасатель заявил, что искать Усольцевых имеет смысл до середины июня

Поиски семьи Усольцевых, пропавших в красноярской тайге осенью 2025 года, будут эффективны лишь до середины июня. Затем трава поднимется настолько, что искать станет бессмысленно. Об этом ТАСС рассказал экс-спасатель Юрий Раилко, участвовавший в первой поисковой операции.
«Снег сошёл уже. У них осталось не так много времени. Потом, когда трава поднимется, там искать уже смысла нет», — пояснил он.
Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью пропали на Кутурчинском Белогорье в сентябре 2025 года. В их машине следователи не нашли туристического снаряжения, зато обнаружили крупную сумму денег. По дороге на гору семью видели двое туристов. Осенью поиски пришлось свернуть из-за снегопадов и морозов.
4 июня СК по Красноярскому краю и Хакасии объявил о возобновлении поисков. Они продлятся до 9 июня включительно. Если результатов не будет, операцию временно приостановят. Сейчас на месте работают около 80 человек, выставлены блокпосты.
Недавно СМИ писали, что знакомому семьи удалось дозвониться по номеру Сергея. Однако принявший вызов лишь молчал в трубку.