От Pin-Up до Azino: 24 члена банды задержаны и 8 объявлены в розыск по делу онлайн-казино

Фигурантам предъявлены обвинения в незаконном проведении азартных игр, неправомерном обороте средств платежей, организации преступного сообщества и участии в нём. Дело расследует Главное следственное управление СК по материалам ФСБ. Во время обысков у обвиняемых изъяли деньги и предметы роскоши, включая дорогие автомобили. Суд арестовал имущество фигурантов, а для определения дохода, полученного преступным путем, назначены экспертизы.