От Pin-Up до Azino: 24 члена банды задержаны и 8 объявлены в розыск по делу онлайн-казино

«Установлены и задержаны на территории России 24 участника преступной организации… Лидеры и наиболее активные члены организации заключены под стражу. Еще 8 обвиняемых объявлены в розыск», — уточнила Петренко.
По данным ведомств, через сервисную платформу проводились платежи в интересах 14 онлайн-казино — Pin-Up/Pinco, FreshCasino, Leon, MelBet, MostBet, PlayFortuna, Azino, WinWin, 888Casino и других площадок. Ежедневно, как утверждает СК, участники схемы совершали тысячи транзакций.
Фигурантам предъявлены обвинения в незаконном проведении азартных игр, неправомерном обороте средств платежей, организации преступного сообщества и участии в нём. Дело расследует Главное следственное управление СК по материалам ФСБ. Во время обысков у обвиняемых изъяли деньги и предметы роскоши, включая дорогие автомобили. Суд арестовал имущество фигурантов, а для определения дохода, полученного преступным путем, назначены экспертизы.
А ранее в Новосибирске бывшего начальника отдела полиции, который боролся с коррупцией, самого осудили за взятки от владельцев подпольных казино. Андрея Хомина приговорили к 4 годам тюрьмы и штрафу в 16,5 миллиона рублей.
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