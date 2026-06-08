Казахстанский футболист и тренер попал в смертельную аварию в Карагандинской области

О гибели спортсмена и тренера Ильи Буртового сообщили в Instagram-аккаунте Ассоциации футзала Казахстана, выразив искренние соболезнования родным и близким. Он ушел из жизни на 30-м году жизни.
Детский ФК «Скаут» присоединился к соболезнованиям и раскрыл подробности гибели футболиста. «На трассе Абай — Караганда произошла страшная автомобильная авария. В этом ДТП сильно пострадал наш тренер — Буртовой Илья Валерьевич. Он был доставлен в больницу имени Макажанова в тяжелом состоянии. Врачи боролись за его жизнь, но, к глубокому сожалению, Ильи Валерьевича не стало», — написали на странице клуба в Instagram.
В публикации говорится, что погибший был ответственным человеком, настоящим профессионалом, который на все 100% отдавался своей работе, любил детей и вкладывал душу в каждого своего воспитанника.