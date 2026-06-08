Казахстанский футболист и тренер попал в смертельную аварию в Карагандинской области

Детский ФК «Скаут» присоединился к соболезнованиям и раскрыл подробности гибели футболиста. «На трассе Абай — Караганда произошла страшная автомобильная авария. В этом ДТП сильно пострадал наш тренер — Буртовой Илья Валерьевич. Он был доставлен в больницу имени Макажанова в тяжелом состоянии. Врачи боролись за его жизнь, но, к глубокому сожалению, Ильи Валерьевича не стало», — написали на странице клуба в Instagram.