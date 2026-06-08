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ФСБ и СК ликвидировали группировку, финансировавшую онлайн-казино

Правоохранители задержали 24 человека, обеспечивающих работу онлайн-казино.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета ликвидировали преступную группировку, которая занималась финансированием запрещённых в России интернет-казино. Силовики задержали 24 человека, а ещё восемь участников организации объявлены в розыск. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ и официальный представитель СК Светлана Петренко.

В ЦОС уточнили, что злоумышленники контролировали специальную платформу для финансовых операций в Сети. Этот сервис работал в интересах онлайн-казино, чья деятельность на территории России запрещена законом.

Представитель СК Светлана Петренко рассказала, что лидеры и самые активные члены банды уже заключены под стражу. Остальные восемь фигурантов сейчас находятся в федеральном розыске.

По данным следствия, члены сообщества обеспечивали незаконный приём ставок для азартных игр. Их работа велась сразу на несколько популярных онлайн-казино.

Ранее стало известно, что иностранные спецслужбы планировали напрямую, через смартфоны высокопоставленных служащих РФ, получать информацию о настроениях в российском обществе. Об этом рассказали в пресс-службе ФСБ.