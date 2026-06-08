ФСБ и СК ликвидировали группировку, финансировавшую онлайн-казино

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета ликвидировали преступную группировку, которая занималась финансированием запрещённых в России интернет-казино. Силовики задержали 24 человека, а ещё восемь участников организации объявлены в розыск. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ и официальный представитель СК Светлана Петренко.