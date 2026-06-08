В Самарской области экс-глава почтамта осуждена за хищения и поджог здания

В Самарской области оглашен приговор бывшему руководителю отделения почтовой связи. Она признана виновной в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ) и присвоение вверенного имущества с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура.