В Самарской области экс-глава почтамта осуждена за хищения и поджог здания

Суд приговорил экс-руководителя почтамта к трем годам условного лишения свободы с аналогичным испытательным сроком. Кроме того, удовлетворен гражданский иск прокуратуры — с виновной взыскано более 754 тыс. руб. материального ущерба.
Следствие установило, что с июля по октябрь 2025 года бывший руководитель почтового отделения в селе Патровка Алексеевского района присваивала вверенные ей ценности, включая продукты питания для розничной продажи. Общая сумма хищений превысила 476 тыс. руб.
Узнав о предстоящей проверке, обвиняемая решила уничтожить улики, подожгла помещение почтового отделения и скрылась. Пожар оперативно потушили.
Экспертиза показала, что стоимость восстановительных работ после поджога составила более 293 тыс. руб. Экс-глава почтового отделения частично возместила ущерб во время предварительного расследования.