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Пожар потушили в жилом доме 1930-х годов на Малой Бронной улице в центре Москвы

Открытое горение в жилом доме на Малой Бронной улице в центре Москвы ликвидировали. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

Открытое горение в жилом доме на Малой Бронной улице в центре Москвы ликвидировали. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

Возгорание произошло в доме 1934 года постройки по адресу: улица Малая Бронная, 19А. По данным ведомства, горели личные вещи и мебель в одной из квартир.

После ликвидации открытого горения специалисты проводят тепловизионную проверку помещений. Информация о пострадавших не поступала, передает ТАСС.

Ранее в квартире жилого дома на 13-й Парковой улице в Москве произошел пожар. В результате возгорания погиб мужчина 1966 года рождения. Женщина 1969 года рождения получила травмы и была госпитализирована. Измайловская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего.

Кроме того, склад с мебелью загорелся в подмосковном Долгопрудном. Возгорание тушили спасатели из Москвы и области. Со склада эвакуировали 20 человек, никто не пострадал. В ходе тушения огня площадь пожара достигла 4,7 тысячи квадратных метров. Впоследствии возгорание полностью ликвидировали. Прокуратура поставила на контроль установление причин случившегося.

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