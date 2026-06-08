Десяткам тысяч японцев посоветовали эвакуироваться от побережья

По информации пожарного управления, действующего при министерстве общенациональных дел Японии и отвечающего в стране за ликвидацию последствий стихийных бедствий, подлежат вывозу из зоны риска 181 тысяча жителей. Эвакуация затронет шесть префектур.
Речь идёт о территориях Ибараки, Миэ, Коти, Миядзаки, Кагосима и Окинава. Причиной стал риск цунами после недавнего сильного подземного толчка у берегов Филиппин, пишет РИА Новости.
На юго-востоке японского архипелага действует предупреждение о волнах. Их ожидаемая высота у побережья достигает одного метра. Зона возможного удара охватывает обширный район — от самых южных островов до префектуры Тиба, которая находится вблизи столичного региона Токио.
Сильное землетрясение произошло в районе Филиппин в 2.38 по московскому времени. По оценкам европейских сейсмологов, магнитуда составила 8,1. Японское метеорологическое управление приводит чуть более высокое значение — 8,2.
Цунами может накрыть побережье Филиппин в ближайшие часы.
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