Подростка насмерть придавило футбольными воротами в российском регионе

Трагедия случилась вечером 7 июня на спортплощадке на территории образовательного учреждения. Металлическая конструкция не была закреплена и рухнула на подростка. Травмы оказались несовместимы с жизнью. В ведомстве уточнили, что ворота с площадки уже демонтировали.