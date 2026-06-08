Пермяк за несколько минут пытался дважды ограбить продуктовый супермаркет

На пути воришки встала продавец. Она бросилась за преступником вдогонку. На пересечении улиц Мира и Давыдова выхватила у парня пакет с краденым кофе. При попытке удержать награбленное, он нанес женщине удар ногой в живот. Пострадавшая к тому времени держала пакет крепко в руках. Во время схватки пакет разорвался, товары выпали на землю. Продавец собрала пакеты с кофе и вернулась на рабочее место.