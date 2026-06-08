В Туапсе застройщик заплатит более 1 млрд рублей за ущерб природе. Об этом сообщает пресс-служба Росприроднадзора.
Все произошло в 2024 году. Инспекторы Черноморо-Азовского морского управления нашли нарушения при строительных работах в водоохранной зоне Черного моря. Застройщик изменил ландшафт земельного участка. Во время работ уничтожен плодородный слой почвы. Отходы производства и потребления оказались на берегу и в акватории Черного моря.
Специалисты Росприроднадзора установили, что окружающей среде причинен ущерб более чем на 1 млрд рублей. Органы прокуратуры обратились в суд, потребовав взыскать с застройщика эту сумму и провести рекультивацию земельного участка.
«Суд поддержал заявленные требования в полном объеме», — сообщает Росприроднадзор.