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В Туапсе застройщик заплатит более 1 млрд рублей за ущерб природе

Суд обязал застройщика из Туапсе возместить ущерб от работ в водоохранной зоне Черного моря.

Источник: Комсомольская правда

В Туапсе застройщик заплатит более 1 млрд рублей за ущерб природе. Об этом сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

Все произошло в 2024 году. Инспекторы Черноморо-Азовского морского управления нашли нарушения при строительных работах в водоохранной зоне Черного моря. Застройщик изменил ландшафт земельного участка. Во время работ уничтожен плодородный слой почвы. Отходы производства и потребления оказались на берегу и в акватории Черного моря.

Специалисты Росприроднадзора установили, что окружающей среде причинен ущерб более чем на 1 млрд рублей. Органы прокуратуры обратились в суд, потребовав взыскать с застройщика эту сумму и провести рекультивацию земельного участка.

«Суд поддержал заявленные требования в полном объеме», — сообщает Росприроднадзор.

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