Подростка раздавило незакрепленными футбольными воротами в Алтайском крае

До этого 15-летнюю девочку раздавил огромный валун, оторвавшийся от скалы в Доломитовых Альпах на севере Италии. Трагедия произошла у берега горной реки Пьяве, неподалеку от пляжа Чезана. Три девушки, жительницы Вальбеллуны, поднялись на скалу, чтобы сделать фотографии.