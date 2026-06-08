17-летнего подростка раздавило незакрепленными футбольными воротами в Алтайском крае — юноша скончался на месте. Об этом случае в понедельник, 8 июня, сообщили в СУ СК по региону.
Трагедия произошла на спортивной площадке образовательного учреждения в населенном пункте Тальменка. В результате падения конструкции подросток получил травмы, несовместимые с жизнью.
— Новоалтайским межрайонным следственным отделом СУ СК Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека), — уточнили в Telegram-канале ведомства.
До этого 15-летнюю девочку раздавил огромный валун, оторвавшийся от скалы в Доломитовых Альпах на севере Италии. Трагедия произошла у берега горной реки Пьяве, неподалеку от пляжа Чезана. Три девушки, жительницы Вальбеллуны, поднялись на скалу, чтобы сделать фотографии.