Пожар разгорелся на станции перекачки нефти после атаки БПЛА под Волгоградом

ВСУ атаковали станцию перекачки нефти в Жирновском районе Волгоградской области. Обломки беспилотников упали на территорию линейной производственно-диспетчерской службы, начался пожар. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
«Возгорание было оперативно потушено. Пострадавших нет», — приводятся его слова в канале администрации области.
Атаку отражали силы ПВО Министерства обороны РФ в течение ночи.
По данным издания V1.ru, объект является одним из ключевых в системе магистрального транспорта нефти. Сейчас на месте работают экстренные службы.
Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул на перевалочном комплексе в Новороссийске после атаки дрона.
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