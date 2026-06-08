10-летний воронежец на велосипеде попал под колеса «Лады Гранта»

В воскресенье, 7 июня, на улице 5 Декабря в ДТП пострадал 10-летний мальчик. Подросток ехал на велосипеде «HARTMAN» по территории парковки и попал под автомобиль «Лада Гранта». Авария произошла в 16:25 в районе дома № 17.