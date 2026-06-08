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Бастрыкин потребовал отчет о расследовании дела об избиении девушки в Заинске

СКР взял под контроль расследование резонансного преступления в Татарстане.

Источник: МК.RU Казань

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Следственного комитета России Валерию Липскому представить подробный доклад о ходе разбирательства по делу об организации покушения на убийство.

Поводом для вмешательства стали публикации в СМИ и соцсетях. По имеющимся данным, в Заинске 34-летний местный житель жестоко избил девушку. Когда очевидцы попытались вызвать скорую помощь, злоумышленник активно препятствовал этому. При задержании нападавший устроил драку и оказал сопротивление правоохранителям.

СУ СКР по РТ возбудило в отношении задержанного уголовное дело за умышленное причинение легкого вреда здоровью, оскорбление представителя власти и применение насилия в отношении представителя власти. Помимо этого, по требованию прокуратуры в МВД возбудили еще одно дело за угрозу убийством.

Расследование продолжается. Глава СК РФ потребовал доложить о предварительных результатах следственных действий и всех выявленных обстоятельствах произошедшего.

СК