Бастрыкин потребовал отчет о расследовании дела об избиении девушки в Заинске

СУ СКР по РТ возбудило в отношении задержанного уголовное дело за умышленное причинение легкого вреда здоровью, оскорбление представителя власти и применение насилия в отношении представителя власти. Помимо этого, по требованию прокуратуры в МВД возбудили еще одно дело за угрозу убийством.