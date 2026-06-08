Бастрыкин потребовал отчет о расследовании дела об избиении девушки в Заинске

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Следственного комитета России Валерию Липскому представить подробный доклад о ходе разбирательства по делу об организации покушения на убийство.
Поводом для вмешательства стали публикации в СМИ и соцсетях. По имеющимся данным, в Заинске 34-летний местный житель жестоко избил девушку. Когда очевидцы попытались вызвать скорую помощь, злоумышленник активно препятствовал этому. При задержании нападавший устроил драку и оказал сопротивление правоохранителям.
Расследование продолжается. Глава СК РФ потребовал доложить о предварительных результатах следственных действий и всех выявленных обстоятельствах произошедшего.