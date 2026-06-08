Стрельбу открыли в районе тренировочной базы сборной Англии на ЧМ

По данным полиции, вызов поступил утром в субботу с Трост-авеню. На месте сотрудники обнаружили разбегающуюся толпу. Трёх женщин госпитализировали с ранениями, позже число пострадавших выросло до девяти — их жизни ничего не угрожает.