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Стрельбу открыли в районе тренировочной базы сборной Англии на ЧМ

Стрельба произошла в Канзас-Сити неподалёку от тренировочной базы сборной Англии по футболу.

Стрельба произошла в Канзас-Сити неподалёку от тренировочной базы сборной Англии по футболу. Девять человек обратились в больницы с травмами. Об этом пишет The Athletic.

По данным полиции, вызов поступил утром в субботу с Трост-авеню. На месте сотрудники обнаружили разбегающуюся толпу. Трёх женщин госпитализировали с ранениями, позже число пострадавших выросло до девяти — их жизни ничего не угрожает.

Подозреваемых не задержали, но полиция продолжила патрулировать район.

Инцидент случился в десяти минутах езды от базы англичан. При этом Канзас-Сити считается одним из самых опасных городов США.

Чемпионат мира-2026 впервые пройдёт с участием 48 команд и стартует 11 июня на территории США, Канады и Мексики. Сборная Англии, выигравшая домашний мундиаль 1966 года, сыграет в группе L с Хорватией, Ганой и Панамой.

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