Стрельбу открыли в районе тренировочной базы сборной Англии на ЧМ

Стрельба произошла в Канзас-Сити неподалёку от тренировочной базы сборной Англии по футболу. Девять человек обратились в больницы с травмами. Об этом пишет The Athletic.
По данным полиции, вызов поступил утром в субботу с Трост-авеню. На месте сотрудники обнаружили разбегающуюся толпу. Трёх женщин госпитализировали с ранениями, позже число пострадавших выросло до девяти — их жизни ничего не угрожает.
Подозреваемых не задержали, но полиция продолжила патрулировать район.
Инцидент случился в десяти минутах езды от базы англичан. При этом Канзас-Сити считается одним из самых опасных городов США.
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