Девушка утонула в Столбцовском районе

Трагедия произошла днем в субботу. Как стало известно, девушка 2003 года рождения, находилась в компании друзей. Она отошла на берег реки Сула, сняла верхнюю одежду и зашла в воду.
«Она проплыла несколько метров и начала тонуть. Девушка стала кричать и звать на помощь. Когда мужчины подбежали к реке, на поверхности воды потерпевшую уже не обнаружили», — говорится в сообщении.
В месте, где утонула девушка, запрещено купаться. Ее извлекли из воды спасатели МЧС.
Глубина реки в месте трагедии составляет 1,7 метра, ширина — пять метров, температура воды — около 15. Расстояние до ближайшего поста ОСВОД — 20 километров.
В ОСВОД напоминают, что стоит избегать купания в не отведенных для этого локациях. Так, дно может быть не очищено от коряг или опасных предметов, а из-за низкой температуры воды могут случиться судороги и холодовой шок.