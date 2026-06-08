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Девушка утонула в Столбцовском районе

МИНСК, 8 июн — Sputnik. Девушка решила поплавать в реке Сула в Столбцовском районе и утонула, сообщили в Telegram-канале «ОСВОД Беларуси».

Источник: Sputnik.by

Трагедия произошла днем в субботу. Как стало известно, девушка 2003 года рождения, находилась в компании друзей. Она отошла на берег реки Сула, сняла верхнюю одежду и зашла в воду.

«Она проплыла несколько метров и начала тонуть. Девушка стала кричать и звать на помощь. Когда мужчины подбежали к реке, на поверхности воды потерпевшую уже не обнаружили», — говорится в сообщении.

В месте, где утонула девушка, запрещено купаться. Ее извлекли из воды спасатели МЧС.

Глубина реки в месте трагедии составляет 1,7 метра, ширина — пять метров, температура воды — около 15. Расстояние до ближайшего поста ОСВОД — 20 километров.

В ОСВОД напоминают, что стоит избегать купания в не отведенных для этого локациях. Так, дно может быть не очищено от коряг или опасных предметов, а из-за низкой температуры воды могут случиться судороги и холодовой шок.

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