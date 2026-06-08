Жителю Красноярска дали 17 лет за истязание падчерицы и угрозы вырезать семью

В Красноярске суд вынес приговор по уголовному делу мужчины, обвиненного в истязании и изнасиловании малолетней падчерицы.
По информации правоохранительных органов, житель краевого центра на протяжении двух лет надругался над приемной дочерью. Отчим насиловал девочку, которой не исполнилось тогда еще 14 лет, избивал ее, грозил лишить жизни.
Мужчина совершал все эти преступления, когда мать ребенка уходила на суточные дежурства, уточнили в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.
Согласно материалам уголовного дела, после актов сексуального насилия отчим приставлял нож к шее жертвы и запугивал ее убийством. Мужчина убедил девочку, что, если она расскажет кому-нибудь о происходящем, он убьет всю семью, и даже кошку. Девочка заставляла себя молчать больше двух лет.
Фигурант полностью признал вину. Суд приговорил его к 17 годам колонии строгого режима. Кроме того, насильнику назначено принудительное лечение у психиатра по месту отбывания наказания.