Жителю Красноярска дали 17 лет за истязание падчерицы и угрозы вырезать семью

Согласно материалам уголовного дела, после актов сексуального насилия отчим приставлял нож к шее жертвы и запугивал ее убийством. Мужчина убедил девочку, что, если она расскажет кому-нибудь о происходящем, он убьет всю семью, и даже кошку. Девочка заставляла себя молчать больше двух лет.