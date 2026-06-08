В Комсомольске-на-Амуре 15-летний подросток на питбайке попал под Toyota

В отношении законных представителей подростка составили материалы по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. В Госавтоинспекции напоминают родителям: детям нельзя давать доступ к ключам от автомобилей, мопедов, мотоциклов и питбайков, а попытки самостоятельно сесть за руль нужно пресекать сразу.