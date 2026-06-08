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В Комсомольске-на-Амуре 15-летний подросток на питбайке попал под Toyota

В результате аварии несовершеннолетний получил травму ноги.

В Хабаровском крае 15-летний подросток на питбайке попал в ДТП в Комсомольске-на-Амуре. Авария произошла 8 июня в 11:05 в районе дома № 28 на улице Дикопольцева, сообщили в Госавтоинспекции.

По данным ГАИ, подросток ехал по тротуару, хотя не имел права управления. Затем он выехал на проезжую часть и столкнулся с автомобилем Toyota Probox, которым управлял 38-летний водитель.

В результате аварии несовершеннолетний получил травму ноги. Его госпитализировали в больницу. В момент ДТП подросток был без шлема и защитной экипировки, а питбайк после происшествия отправили на специализированную стоянку.

В отношении законных представителей подростка составили материалы по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. В Госавтоинспекции напоминают родителям: детям нельзя давать доступ к ключам от автомобилей, мопедов, мотоциклов и питбайков, а попытки самостоятельно сесть за руль нужно пресекать сразу.