FIFA и УЕФА оценили состояние Эриксена после потери сознания в матче с Украиной

Ранее стало известно, что полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во втором тайме встречи с Украиной в Оденсе. На тот момент датская команда вела 2:1. Матч остановили, после чего врачи быстро вышли на поле и оказали футболисту необходимую помощь прямо на газоне. Игрок покинул поле под овации.