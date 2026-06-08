Москвич поджег машину бывшей сожительницы на Гостиничной улице в столице

Житель Москвы поджег автомобиль, принадлежащий его бывшей сожительнице, на Гостиничной улице на северо-востоке столицы. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
— В полицию от очевидцев поступило сообщение о возгорании на Гостиничной улице припаркованного автомобиля. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, — рассказали на сайте ведомства.
Спасатели потушили возгорание. Никто не пострадал. Помимо полностью сгоревшей иномарки, повреждения получил рядом припаркованный автомобиль. Сумма ущерба может составлять более трех миллионов рублей. Подозреваемого удалось задержать. Он объяснил, что поджег машину бывшей возлюбленной из личной неприязни к ней. В отношении москвича возбудили уголовное дело. Его отпустили под подписку о невыезде.
Ранее владелец Lexus облил водой из лужи прохожего в Москве. После этого мужчина отомстил обидчику и поджег его иномарку. Подозреваемого задержали и возбудили уголовное дело.