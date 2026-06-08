Москвич поджег машину бывшей сожительницы на Гостиничной улице в столице

Спасатели потушили возгорание. Никто не пострадал. Помимо полностью сгоревшей иномарки, повреждения получил рядом припаркованный автомобиль. Сумма ущерба может составлять более трех миллионов рублей. Подозреваемого удалось задержать. Он объяснил, что поджег машину бывшей возлюбленной из личной неприязни к ней. В отношении москвича возбудили уголовное дело. Его отпустили под подписку о невыезде.