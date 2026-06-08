Жительница Прикамья получила сильные ожоги при розжиге печи

Жительница Кизела получила серьёзные ожоги при попытке разжечь печь с использованием горючей смеси, сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.
По предварительной информации, она применила смесь бензина с маслом, в результате чего её одежда вспыхнула. Пострадавшую экстренно доставили в медицинское учреждение.
В МЧС напоминают, что использовать легковоспламеняющиеся жидкости для розжига печей и каминов опасно. Специалисты рекомендуют применять только предназначенные для этого средства, соблюдать дистанцию при поджигании, держать рядом огнетушитель и не оставлять огонь без присмотра.
Соблюдение правил пожарной безопасности помогает избежать подобных происшествий.
Ранее сайт perm.aif.ru писал, что в Прикамье врачи спасают мужчину, получившего ожоги 50% тела после пожара. В тяжёлом состоянии он провёл 42 дня в реанимации, за это время медики выполнили 15 операций по пересадке кожи.